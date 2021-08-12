عمان تشكل تحالفا وطنيا للهيدروجين بهدف صناعة الطاقة النظيفة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الخميس: "يتألف هذا التحالف من 13 مؤسسة رئيسة من القطاعين العام والخاص تشمل الهيئات الحكومية ومشغلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية بالإضافة إلى الموانئ، التي ستعمل معا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محليّا وتصديره".

والمشروع جزء من أهداف تنويع الطاقة في السلطنة ضمن خطة رؤية عمان 2040 للتحول الاقتصادي.

وكانت السلطنة أعلنت، في مايو/ أيار، أن تحالفا يضم شركة النفط العمانية، المملوكة للدولة "أوكيو سيطور"، ينفذ مشروعا يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو قادر على إنتاج ملايين الأطنان من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون سنويا، بحسب "رويترز".

وينتج الهيدروجين الأخضر من فصل الماء إلى عنصرَيه الهيدروجين والأكسجين باستخدام كهرباء من مصادر للطاقة المتجددة، ويتزايد الاتجاه لاعتباره وقودا سيحل محل الوقود الأحفوري وانبعاثاته الكربونية العالية.

وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصاداتها من خلال إنشاء قطاعات وتحقيق إيرادات جديدة بما في ذلك إعطاء دفعة كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة.

وتخطط أبو ظبي لإنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتنفذ السعودية مشروعا للهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار في منطقة أعمال نيوم للمشروعات عالية التقنية.