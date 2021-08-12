شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة لدى الفلبين على المواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، بسبب الظروف المناخية والزلازل التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت السفارة عبر بيان لها : “نظرا لما تشهده جمهورية الفلبين حاليًا من ظروف مناخية وزلازل، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في جمهورية الفلبين، اتخاذ الحيطة والحذر”.

وأضافت السفارة أنه في حال وجود طارئ يجب التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: هاتف السفارة (0063288564444) هاتف شؤون السعوديين (00639188073636 – 00639178946464).