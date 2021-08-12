شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون بقيادة حاخام متطرف يقتحمون ساحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس،ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال لليوم الثاني على التوالي.

وتقدم الحاخام المتطرف يهودا غليك المستوطنين في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وقالت دائرة الأوقاف إن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وقام الحاخام غليك بفتح "بث مباشر" أدى خلاله مع متابعيه صلوات وأجرى مقابلات صحفية.

ومواصلة للاستفزاز، قام مستوطنون بقراءة التوراة بصوت عال في ساحات المسجد الأقصى دون مراعاة لحرمة المكان الدينية.