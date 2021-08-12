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مستوطنون بقيادة حاخام متطرف يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

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القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس،ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال لليوم الثاني على التوالي. 

وتقدم الحاخام المتطرف يهودا غليك المستوطنين في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وقالت دائرة الأوقاف إن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وقام الحاخام غليك بفتح "بث مباشر" أدى خلاله مع متابعيه صلوات وأجرى مقابلات صحفية. 

ومواصلة للاستفزاز، قام مستوطنون بقراءة التوراة بصوت عال في ساحات المسجد الأقصى دون مراعاة لحرمة المكان الدينية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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