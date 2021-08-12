شكرا لقرائتكم خبر عن السودان والدومينيك يوقعان بيانا لتأسيس علاقات دبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع السودان وكومنولث دومينيكا، في بكين، على بيان مشترك لتأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الخميس، أنه وقع عن جمهورية السودان السفير جعفر كرار أحمد سفير السودان في الصين، بينما وقع عن جانب كومنولث دومينيكا السفير مارتن شارلس.

وأكد الجانبان أهمية إنشاء العلاقات بين البلدين باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز التعاون بينهما في إطار تجسير العلاقات بين دول أفريقيا والكاريبي.

وأعرب السفير كرار عن حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية مع كومنولث دومينيكا بما يحقق طموحات شعوب وحكومات البلدين في التنمية والازدهار.

كما عبر عن سعادته للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية لبدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية، مؤكداً أن التوقيع يضع البلدين في الطريق نحو الشراكة والتعاون في كافة المجالات.

ومن جانبه، عبر سفير الدومينيك عن بالغ سعادته بتوقيع البيان وبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أن الدولتين كثيرا ما تبادلتا الدعم في المنابر الدولية.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل على تعزيز التعاون والترابط بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.