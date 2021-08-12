شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تخصص مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى توسعة الملك فهد بالدور الأول أمام جسر 64 لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية ومصلى الدور الأول أمام جسر أجياد للمصلين من جميع الفئات .

ويأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

كانت هذه تفاصيل خبر «شؤون الحرمين» تخصص مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.