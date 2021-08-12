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«شؤون الحرمين» تخصص مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى توسعة الملك فهد بالدور الأول أمام جسر 64 لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية ومصلى الدور الأول أمام جسر أجياد للمصلين من جميع الفئات .
ويأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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