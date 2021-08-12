شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان» يوضح حكم طاعة الوالدين في دراسة تخصص غير مرغوب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، عن حكم طاعة الوالدين في دراسة تخصص معين أو دخول كلية معينة لا يرغب بها الابن أو الابنة، وهل يلزم طاعة الوالدين في ذلك.

جاء ذلك في رد الشيخ الخثلان على سؤال من فتاة ترغب في دخول كلية شرعية بينما يريد والدها دخولها كلية الطب، كما أنه ينهاها عن صيام داود، متسائلة عن مدى إلزامية طاعته خاصة أنه مريض بالقلب.

وقال الشيخ الخثلان: «الضابط في طاعة الوالدين أن يأمر الأب والأم بأمر يكون فيه منفعة وليس فيه مضرة على الولد، مبيناً أن النبي ﷺ أمر بأن تكون الطاعة فقط في المعروف».

وأضاف أنه إن لم يكن طلب الوالد أو الوالدة فيه منفعة وإنما مجرد تسلط أو إن كان فيه مضرة فطاعته ليست ملزمة، مبيناً أن الابنة غير ملزمة بطاعة والدها في دخول كلية معينة لأن هذه حياتها كما أنه أمر ليس فيه معروف.

ونصح في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، الفتاة بأن تتلطف مع أبيها وترفق به وتبحث عمن يقنعه، امتثالاً لقوله تعالى: “وصاحبهما في الدنيا معروفا”.

وفيما يتعلق بالصيام، أوضح أنه لا يلزمها أن تطيع أباها لأنه لا حق له أن يمنعها من صيام التطوع، كما يجوز لها ألا تصوم أو تخفي الصيام عن والدها خوفاً عليه طالما لديه مشاكل صحية.