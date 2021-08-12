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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح أعراض الإجهاد الحراري وطريقة التعامل مع المصاب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت وزارة الصحة، على أهمية معرفة كيفية التعامل مع الحالات التي تصاب بالإجهاد الحراري، وسرعة علاجها قبل أن تتطور الأمور.
وأوضحت الصحة أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، ومنها الصداع، والدوخة، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية.
وأضافت أن الأعراض تشمل أيضا العطش الشديد، وسرعة التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو أكثر.
وأوصت الوزارة بطلب المساعدة أو الاتصال على الطوارئ (911) في حال وجود مصاب بالإجهاد الحراري، مع إخراجه إلى منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه مستلقيًا على ظهره، ورفع قدميه قليلا.
وأكدت على ضرورة تبريد جلد المصاب برش الماء عليه مع وضع كمادات باردة تحت الإبطين والرقبة، لافتة إلى أن ذلك سيساهم في تحسن حالته خلال 30 دقيقة.
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