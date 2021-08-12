شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح أعراض الإجهاد الحراري وطريقة التعامل مع المصاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة، على أهمية معرفة كيفية التعامل مع الحالات ‏التي تصاب بالإجهاد الحراري، وسرعة علاجها قبل أن تتطور ‏الأمور.‏

وأوضحت الصحة أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، ومنها الصداع، والدوخة، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية.‏

وأضافت أن الأعراض تشمل أيضا العطش الشديد، وسرعة ‏التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، ‏بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو ‏أكثر.‏

وأوصت الوزارة بطلب ‏المساعدة أو الاتصال على الطوارئ (911) في حال وجود مصاب بالإجهاد الحراري، مع إخراجه إلى ‏منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه مستلقيًا على ‏ظهره، ورفع قدميه قليلا.‏

وأكدت على ضرورة تبريد جلد المصاب برش الماء ‏عليه مع وضع كمادات باردة تحت الإبطين والرقبة، لافتة إلى ‏أن ذلك سيساهم في تحسن حالته خلال 30 دقيقة.‏