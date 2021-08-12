باسيل: قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم انقلاب جديد

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء تصريح باسيل​ عبر صفحته على ​منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: ​"​مصرف لبنان​ هيئة عامة مستقلّة خاضعة للحكومة وقراراتها، ​الحكومة​ قررت خطة رفع دعم تدريجي وصدر من ضمنها قانون ​البطاقة التمويلية​ وبدأت آلية إصدارها".

ولفت باسيل إلى أن "قرار الحاكم الأحادي ب​رفع الدعم​ فجأة بشكل كامل مخالف لقرارالحكومة ولقانون البرلمان، "هيدا انقلاب جديد"، أدعو التيار والناس للاستعداد للتحرك".

وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.

وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.