شكرا لقرائتكم خبر عن تفجيرات إرهابية تستهدف ابراج الطاقة الكهربائية فى كربلاء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الخميس تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدت إلى سقوط برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن الهجمة الارهابية التي حدثت فجر اليوم تضمنت استهداف برجين لخطي (مسيب - شمال كربلاء ) و (مسيب - شرق كربلاء)؛ ما أدى إلى سقوط البرجين المذكورين وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة.

وكانت الوزارة قد أعلنت توقف الخط الناقل توليد - سامراء جنوب تكريت؛ نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي بتفجير عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.