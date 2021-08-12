شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يستدعى حاكم مصرف لبنان بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد قرار الحاكم ليل الأربعاء رفع الدعم عن المحروقات.

وحسب موقع سكاى نيوز، أعلن مصرف لبنان، أنه اعتبارا من صباح الخميس سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق.

ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

وامتنع مصرف لبنان المركزي في شهر يونيو الماضي عن فتح اعتمادات لاستيراد الوقود على حساب سعر صرف الليرة اللبنانية الرسمي أمام الدولار والمثبت عند حد ألف و507 ليرات ليرة لكل دولار في حين وصل سعر الصرف في السوق الموازنة لأكثر من 20 ألف ليرة للدولار الواحد.

ولجأت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أواخر يونيو الماضي لتغيير سعر صرف الدولار في تأمين استيراد المشتقات البترولية ليكون على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية للدولار بدلا من 1507 ليرة للدولار الواحد وذلك استجابة لشرط مصرف لبنان المركزي الذي أعلن استعداده لإقراض الحكومة من الاحتياطي النقدي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين) بالعملات الأجنبية.

وبناء على اتفاق مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وافق المصرف في أواخر شهر يونيو الماضي على بيع الدولار الأمريكي بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك للمصارف التي تتقدم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع الوقود بشرط الحصول على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات، على أن يتم تأمين احتياجات البلاد لمدة 3 شهور، وهو ما ترتب عليه ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود رغم استمرار الدعم الحكومي وفارق سعر الصرف الرسمي عن السوق الموازنة.