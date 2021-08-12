شركة أبل تطرح أجهزة آيباد قديمة للبيع بأسعار مخفضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة أبل الأمريكية أجهزة آيباد غير حديثة للبيع عبر متجرها بأسعار مخفضة تبدأ من 609 دولارات.



وتمتلك شركة أبل من بين متاجرها الإلكترونية، متجرا باسم Refurbished Store، ومن خلاله يمكن لعملاء الشركة شراء أجهزة آيباد تنتمي لجيل سابق.

وتتوفر هذه الأجهزة عبر هذا المتجر بعد تجديدها.

وحسب موقع "ناين تو فايف ماك"، تتوفر الآن أجهزة أيباد برو موديل 2020 بعد تجديدها للبيع عبر هذا المتجر بمختلف الطرازات المطروحة منه، وفيما يلي قائمة هذه الطرازات وأسعارها:

جهاز iPad Pro 2020 بشاشة مقاس 11 بوصة وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت وسعر 609 دولارات.

جهاز iPad Pro 2020 بشاشة مقاس 11 بوصة وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت وسعر 689 دولارا.

جهاز iPad Pro 2020 بشاشة مقاس 11 بوصة وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت وسعر 859 دولارا.

جهاز iPad Pro 2020 بشاشة مقاس 12.9 بوصة وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت وسعر 749 دولارا.

جهاز iPad Pro 2020 بشاشة مقاس 12.9 بوصة وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت وسعر 999 دولارا.

وطرح جهاز iPad Pro 2020 للمرة الأولى في مارس عام 2020 الماضي، بشريحة A12Z Bionic وكاميرا خلفية مزدوجة العدسة مع ماسح ضوئي LiDAR لأول مرة على جهاز iPad.

في الوقت نفسه يتوفر من أبل أجهزة 2021 iPad Pro للعام الحالي، وتشمل بعض التعديلات الكبيرة مثل شريحة M1 القوية وشاشة Mini-LED في الموديلات المطروحة منه بشاشة بقياس 12.9 بوصة.