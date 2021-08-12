صحيفة: إشارات غربية تحث القادة السياسيين في لبنان على السماح بتشكيل حكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الجمهورية"، نقلا عن مصادر خاصة، أن "هناك مواكبة غربية لمسار ​تأليف الحكومة​"، مشيرة إلى أن هناك إشارات أمركية - فرنسية تحثّ القادّة السياسيّين في ​لبنان​ على السماح بتشكيل حكومة.

ولفتت المصادر إلى أن "المواكبة الغربية لا تعكس تفاؤلا في استجابة القادة السياسيين لِما يطالب به ​الشعب اللبناني​، بتشكيل حكومة تُباشِر عملية إنقاذ وإصلاحات جذريّة وواسعة".

ونقلت عن دبلوماسيين غربيين تأكيدهم أن "مقاربة الملف اللبناني في ظل قادة سياسيين يتعمّدون التأخير وتعطيل الحلول، ستتّسِم بشدة وضغوط و​عقوبات​ مباشرة على هؤلاء ستظهر في القريب العاجل".

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز الـ400 في المئة.