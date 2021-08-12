شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر في السعودية وصحواً بالإمارات ورطباً بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تتعرض السعودية لأمطار رعدية، ويكون الطقس فى الامارات صحو إلى غائم حزئيا، وإلى التفاصيل..

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان، عسير , الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وتتكون بعض السحب على الجبال بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً أحياناً.