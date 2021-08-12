شكرا لقرائتكم خبر عن «رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/08/رَبَّنَا-أَتْمِمْ-لَنَا-نُورَنَا-وَاغْفِرْ-لَنَا-إِنَّكَ-عَلَى-كُلِّ-شَيْءٍ-قَدِيرٌ-فجر-اليوم-ترتيل-خاشع-الشيخ-عبدالله_الجهني-.mp4

كانت هذه تفاصيل خبر «رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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