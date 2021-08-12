سويسرا توقف الفحص المجاني لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة السويسرية،، أنها تعتزم وقف تقديم الفحص المجاني لفيروس كورونا للأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم اعتباراً من أكتوبر المقبل.



وقال وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه: «سألنا أنفسنا لماذا يدفع المجتمع كله تكاليف الفحوص للأشخاص الذين يخضعون للفحص عدة مرات في الشهر».

وأضاف أن تحمُّل عامة المواطنين التكاليف لم يعد له ما يبرره، موضحاً أن الفحوص مجانية للأشخاص الذين يعانون أعراض المرض.

وتم تطعيم نحو نصف سكان سويسرا كاملاً، وتبلغ نسبة المطعَّمين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 60 عاماً نحو 70%.