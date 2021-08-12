إجراءات جديدة من "جوجل" و"يوتيوب" لحماية الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عززت عملاق التكنولوجيا "جوجل"، من تدابير حماية الأطفال على منصتها للفيديوهات "يوتيوب"، في خطوة طال انتظارها، وطالب بها الخبراء.



وتسعى "جوجل" إلى تعزيز التدابير الأمنية الخاصة بالقاصرين على الإنترنت بواسطة إجراءات حول البيانات الشخصية والمحتويات التي قد لا تكون ملائمة، بحسب ما أعلن عملاق الإنترنت الذي غالبا ما تطال الانتقادات منصّته "يوتيوب" في مجال حماية الأطفال.

وقالت ميندي بروكس، المديرة العامة لقسم "الأطفال والعائلات" في "جوجل" :" إنه "بما أن الشباب يمضون مزيدا من الوقت على الإنترنت، كثيرون هم الذين يسعون إلى ضمان تصفّح آمن للشبكة للأطفال والمراهقين، من أهل، ومدرّسين، وخبراء في شؤون الخصوصية، ومسؤولين سياسيين، وهم محقّون في ذلك".

وأضافت:" نحن على تواصل دائم معهم لتكييف منتجاتنا، وأدواتنا الرقابية الموجّهة إلى الجمهور الشاب تكييفا منتظما"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وستصبح مثلا التسجيلات التي ينشرها على "يوتيوب" مراهقون بين الثالثة عشرة والسابعة عشرة من العمر تلقائيا بنسق "خاص".

وفي حال لم تُبطَل هذه الخاصية، لن تتسنّى مشاهدة الفيديو سوى للمستخدمين المختارين من صاحب التسجيل.

وبات من الممكن أيضا للقاصرين، أو لأولياء أمورهم، أن يطلبوا سحب صورهم من نتائج البحث على قسم الصور في محرّك "جوجل".

وتُعدّ مسألة سحب المحتويات الإشكالية عموما، من معلومات خاطئة إلى صور مسيئة، بطلب من السلطات أو من الأفراد، موضع نزاع للمنصّة.

وفي ما يخصّ البيانات الجغرافية، سيتمّ إبطال سجلّ المواقع الجغرافية الماضية لكلّ من هم دون الثامنة عشرة من العمر في العالم أجمع، من دون إمكانية تشغيله من جديد.

ولحماية هؤلاء من المحتويات "غير اللائقة"، ستشغّل "جوجل" خاصية "سايف سيرتش" (البحث الآمن) على محرّكها البحثي لكلّ القاصرين.

ولن يعود من حقّ المروّجين استهداف القاصرين بإعلانات بحسب سنّهم، أو جنسهم، أو اهتماماتهم.

بالرغم من كلّ الجهود المبذولة للحؤول دون استغلال الأطفال في مواد إباحية، غالبا ما تُنتقد التطبيقات المحبّبة من الشباب، مثل "سناب تشات"، و"تيك توك"، و"يوتيوب"، و"أنستقرام"، على عدم قيامها بما يكفي لحماية هؤلاء من المتطاولين عليهم.