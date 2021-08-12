عاجل.. الهند تفشل بوضع قمر "الكوارث" في مداره الفضائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تعرضت وكالة الفضاء الهندية لانتكاسة، الخميس، أثناء محاولة وضع قمر صناعي لمراقبة الأرض في المدار، وذلك بسبب خلل فني.



ووقع الخلل بعد دقائق من إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الاصطناعي في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء في بيان على موقعها الإلكتروني إن "الأداء في المرحلتين الأولى والثانية كان طبيعيا. لكن الاشتعال في المرحلة العليا لم يحدث بسبب خلل فني. ولم يتسن إنجاز المهمة على النحو المنشود".

وأطلقت الهند القمر الاصطناعي، الذي كان يستهدف المراقبة السريعة للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والعواصف الرعدية، في الساعة 0013 بتوقيت جرينتش من مركز ساتيش داون للفضاء في سريهاريكوتا في جنوب البلاد.