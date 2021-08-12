شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتي يشيد بجهود الجيش في حفظ الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بجهود الجيش في حفظ أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، داعيا قيادات الجيش إلى مواصلة العمل والتعاون والتنسيق فيما بينهم ودعم وتعزيز دور التدريب في وحداتهم وصولا إلى درجات الجاهزية والاستعداد المطلوبة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن تصريحات الوزير جاءت خلال لقائه، كبار قادة الجيش وذلك ضمن إطار اللقاءات الدورية التي يجريها مع القيادات العسكرية، لاستعراض آخر التطورات والمستجدات في مختلف وحدات الجيش.

وأفادت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي - في بيان صحفي اليوم - بأن اللقاء الذي عقد في نادي ضباط الجيش جاء في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها وزير الدفاع مع القيادات العسكرية والتي تشهد تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا.

وخلال اللقاء، أكد وزير الدفاع الحرص على العمل وفق تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية التي تحرص بدورها على دعم وتشجيع منتسبي الجيش الكويتي، تقديرا لجهودهم في سبيل حفظ أمن واستقرار هذا الوطن وسالمة أراضيه.