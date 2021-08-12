عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عمرها 40 عاما.. بيع قطعة من كعكة زفاف تشارلز وديانا بـ3 آلاف دولار

الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365

بيعت قطعة من كعكة زفاف الأمير تشارلز والليدي ديانا سبنسر عام 1981 مقابل أكثر من 3 آلاف دولار في مزاد ببريطانيا الأربعاء.



هذه القطعة البالغ وزنها حوالى 800 جرام من قالب الحلوى المصنوع قبل 4 عقود من المرصبان المغلف بكريمة بيضاء كثيفة وعليه الشعار الملكي البريطاني، وبيعت مقابل 1850 جنيها استرلينيا أي 3075 دولارا مع احتساب الرسوم والتكاليف.

والسعر النهائي للقطعة هو أكثر بـ3 أضعاف من السعر المحدد في بداية المزاد وراوح بين 300 و500 جنيه إسترليني.

ويشكل مزاد الأربعاء، أحدث مثال على الاهتمام المستمر بالأميرة ديانا التي توفيت عن 36 عاما في حادث سيارة في باريس عام 1997.

قٌدمت الكعكة في الأصل إلى مويرا سميث التي كانت تعمل مع والدة الملكة إليزابيث الثانية في مقر إقامتها في كلارنس هاوس بوسط لندن.

وبعد وفاة سميث، باعت عائلتها هذه الكعكة من خلال دار المزادات عينها عام 2008 مقابل 1000 جنيه إسترليني لهاو جمع خاص عاد وحقق مكسبا ماليا من خلال بيعها الأربعاء.

وقال القائمون على المزاد إن قطعة الحلوى "تبدو أنها في الحالة الجيدة نفسها تماما كما كانت عند بيعها في الأصل، لكننا ننصح بعدم تناولها".

وقد بقيت الكعكة كما احتفظت بها سميث، ملفوفة في غلاف بلاستيكي داخل علبة كُتب عليها "يرجى التعامل معها بعناية"، ومؤرخة في 29 يوليو/تموز 1981، يوم الزفاف.

وقال القائمون على المزاد إن القطعة أتت من كعكة متعددة الطبقات قُدمت للموظفين في كلارنس هاوس، حيث كانت سميث تعمل في المطبخ.

ولا تزال قطع من كعكة زفاف تشارلز وديانا تُعرض للبيع بانتظام ولا يزال الاهتمام قويا رغم طلاقهما عام 1996.

وبيعت قطعة من كعكة الزفاف في صندوق تذكاري أصلي مقابل 2240 دولارا في الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، بحسب دار "جوليانز" للمزادات.