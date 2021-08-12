عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التطبيقات الأكثر تحميلا في 2020.. تيك توك يتربع على القمة

الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365

تربع "تيك توك" على عرش التطبيقات الأكثر تحميلًا خلال عام 2020، متقدما على فيسبوك وواتساب وإنستقرام وماسنجر وسناب شات وتليجرام.



قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في العالم 2020

وبحسب شركة "آب آني" المتخصصة، تصدّر التطبيق المملوك للمجموعة الصينية "بايت دانس"، قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا العام الماضي. وتلاه كلّ من "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستقرام" و"ماسنجر"، وهي خدمات تابعة لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي. وحلّت بعدها "سناب شات" و"تليجرام".

وقد واجه "تيك توك" فترة عصيبة في أواخر العام 2019، عندما حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظره في الولايات المتحدة بحجّة أنه أداة تُستخدم للتجسّس على الأمريكيين لصالح الصين.

لكن ذلكّ لم يؤثّر على رواجه، فهو قد ازداد انتشارا في ظلّ القيود الصحية وتدابير العزل.

وفي يونيو/حزيران، أعلن جو بايدن عن إلغاء المراسيم الصادرة عن سلفه مع الطلب من إدارته التحقيق في المخاطر الفعلية لتطبيقات الإنترنت المملوكة لبعض القوى الأجنبية.

ويضمّ تطبيق التسجيلات القصيرة هذا، الموسيقية أو الفكاهية بغالبيتها، قرابة 700 مليون مستخدم شهري في العالم.

لكن "فيسبوك" لا تزال تسجّل أكبر عدد من المشتركين على الإطلاق، مع أكثر من 3,5 مليار مستخدم يلجأون إلى واحدة من خدماتها على الأقلّ في الشهر.

غير أن "إنستقرام" وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي اعتمدت بدورها هذا النسق لمقاطع الفيديو القصيرة المعزّزة بمؤثّرات خاصة سهلة الاستخدام الذي ساهم في رواج "تيك توك".