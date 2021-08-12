شكرا لقرائتكم خبر عن (أ.ش.أ): وزيرا خارجية المغرب وإسرائيل يوقعان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، مساء أمس الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تتعلق بإنشاء ألية للتشاور السياسي، بهدف المساهمة في تعميق وتقوية العلاقات المتعددة الأوجه والتعاون بين البلدين، وإجراء الطرفان لمشاورات منتظمة بشأن استعراض جميع جوانب علاقاتهما الثنائية.

كما تهدف إلى تبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات التي تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية، ومشاورات التعاون الثنائي جميع المجالات، خاصة في التعاون السياسي وكذا الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي.

وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عقب المباحثات التي جرت بين وزيرا خارجية المغرب وإسرائيل .