شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح خطوات خدمة «تسجيل المواليد» عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية “الأحوال المدنية”، عن تفاصيل خدمة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر. وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”: “لسلامتك وسلامة من تحب بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة أبشر⁩ من خلال خدمة “تسجيل المواليد” وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد و ايصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا”. وتشمل خطوات خدمة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر ما يلي: • تسجيل دخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. • اختيار خدمات من تبويب خدماتي. • خدمة الأحوال المدنية. • خدمة تسجيل المواليد.

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