شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الرياض»: القبض على 4 مقيمين روجوا لقروض وهمية والتلاعب بتطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين، اثنان من الجنسية السورية، وآخران من الجنسية البنجلادشية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، يروّجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن تلك الادعاءات احتيالية ، ولم يتم تنفيذ أية عملية منح قروض أو تعديل حالة في “توكلنا”، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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