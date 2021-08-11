شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: التجمعات للأغراض الاجتماعية بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالفة تستوجب العقوبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت ذرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، أن التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالف للإجراءات الوقائية، تستوجب العقوبة بحق المسؤول أو الحضور.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر، “إن التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وتشمل العقوبة في هذه الحالة بحق المسؤول أو المنشأة غرامة 40 ألف ريال، وبالنسبة للأفراد في حالة الحضور فيتم فرض غرامة 5 آلاف ريال، وفي حال التكرار تصل لـ 10 آلاف ريال.
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