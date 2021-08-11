أنصار الله: أمريكا تستبيح سيادة اليمن وتعرقل التوصل لحل سياسي في أزمته

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. جاء في تغريدة نشرها عبد السلام، وهو رئيس الوفد التفاوضي في الحركة، على حسابه عبر موقع "تويتر":

إن "التدخل الأمريكي في اليمن أدى إلى استباحة السيادة الوطنية بالعدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) الغاشم".

وأضاف عبد السلام: "قد جلبت أمريكا لذلك السعودية والإمارات وعملت على تنشيط القاعدة وداعش (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا)، واقتصادياً فرضوا حصارا خانقا أسفر عن كوارث طالت كل نواحي الحياة".

وتابع: "من يحول دون التوصل لحل سياسي هي أمريكا".

وتتهم "أنصار الله"، الولايات المتحدة بالإشراف على عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بما فيها القيود المفروضة على المنافذ التي تديرها الجماعة، وتحملها التداعيات الناجمة عن ذلك.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.