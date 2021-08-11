شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تلقيح أكثر من 15 مليون شخص بالجرعة الأولى لفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تلقي 15 مليونًا و717 ألفًا و132 شخصًا بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، حتى الآن، منهم 293 ألفًا، و692 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن 121 ألفًا و666 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقى اللقاح 11 مليونًا و235 ألفًا، و814 شخصًا.

وتسلم المغرب قرابة 30 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس، وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 9153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 720 ألفًا و256 شخصًا. وأفاد بيان للوزارة بأنه تم تسجيل 98 وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 10 آلاف و607 وفيات.

يذكرأن، قررت وزارة الصحة المغربية توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق.