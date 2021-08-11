شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 11 مدينة عربية.. أكثر دول العالم ارتفاعا فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وصلت إلى 54.5 درجة مئويةـ وحسب بيانات نشرها موقع "Eldorado Weather" يوم الأربعاء، فقد تضمنت القائمة 11 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر الأماكن ارتفاعا لدرجات الحرارة في العالم، في حين حلت البرازيل في المرتبة الأولى بـ54.5 درجات.

وفي ما يلي أعلى مدن العالم فى درجات الحرارة يوم الأربعاء:

قال المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس إن القيروان تحتل المركز الثاني عالميا والأول إفريقيا في ترتيب المناطق الأشد حرارة بدرجات حرارة بلغت 50.3 والتي تعتبر الأعلى منذ تأسيس المحطة متجاوزة الرقم السابق المسجل سنة 1968.

وأضاف أن سيدي بوزيد سجلت رقما قياسيا في ارتفاع درجات الحرارة بـ47.4 درجات لتتجاوز الرقم السابق وهو 46.8 المسجل يوم 12 أوت 1960.

وحسب بيانات يوم الثلاثاء ، فقد جاءت 10 مدن عربية ضمن قائمة أكثر مدن العالم حرارة، وهى كالتالى:

1- مدينة كوليناس دو توكانتينز في البرازيل بدرجة حرارة وصلت إلى 55.1 درجة مئوية.

2- مدينة Mta-Sabueti في جورجيا بدرجة حرارة وصلت إلى 52.3 درجة مئوية.

3- مدينة العميدية في إيران بدرجة حرارة وصلت إلى 49.2 درجة مئوية.

4- مدينة باجة في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48.9 درجة مئوية.

5- مدينة بنزرت في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48.9 درجة مئوية.

6- مدينة قرطاج في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48.9 درجة مئوية.

7- مدينة جندوبة في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48.7 درجة مئوية.

8- مدينة الجهراء في الكويت بدرجة حرارة وصلت إلى 48.6 درجة مئوية.

9- مدينة طبرقة في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48.3 درجة مئوية.

10- مدينة الأهواز في إيران بدرجة حرارة وصلت إلى 48.2 درجة مئوية.

11- مدينة صفی آباد في إيران بدرجة حرارة وصلت إلى 48.1 درجة مئوية.

12- مدينة القيروان في تونس بدرجة حرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية.

13- مدينة الكويت في الكويت بدرجة حرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية.

14- مدينة الصليبية في الكويت بدرجة حرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية.

15- مدينة الوفرة في الكويت بدرجة حرارة وصلت إلى 47.9 درجة مئوية.