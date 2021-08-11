شكرا لقرائتكم خبر عن ‏واشنطن ترحب بقرار السودان بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن ‏واشنطن رحبت بقرار السودان بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وبحث رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، مع وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة كريم خان، تسليم متهمي جرائم الإبادة الجماعية للمحكمة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، والتقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر، موضحا أن "التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة".

وأشار حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.