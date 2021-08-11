شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يبحث مع رئيس باكستان التطورات السياسية فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجيَّة العراقى، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمهوريّة الباكستانيّ الدكتور عارف علوي، وبحثا سُبُل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّها الجانب الأمنيّ بما يحقق المصلحة المُشترَكة للبلدين الصديقين، وأكّد الجانبان حرصهما على تطوير وتوطيد العلاقات الثنائيَّة والاقتصادية بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية العراقي – بحسب بيان صحفى صادر عن مكتبه الإعلامى - على أنّ العراق يتطلع إلى بناء شراكات اقتصادية مع عدد من دول العالم من اجل إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية.

تطرّق الجانبان إلى آخر التطورات السياسيّة في العراق والمنطقة، حيث شدد الوزير بأن العراق على وشك أنّ يستكمل مستلزمات إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تستعيد ثقة الشارع بالنظام السياسيّ، كما وبين بأن العراق يعمل على تخفيف حدة التوترات الإقليميّة وحث كافة الأطراف على نبذ العنف وتغليب لغة الحوار لتحقيق استقرار دائم يخدم شعوب المنطقة.

من جانبه أثنى الرئيس الباكستاني على حجم العلاقة المتطوّرة التي تربط البلدين الصديقين، وسُبُل تطويرها، مؤكّداً وقوف بلاده مع الحكومة العراقيَّة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومساعيها في مُحاربة الفساد، وبناء الدولة، مُؤكداً أن العراق يستطيع استعادة فاعليته الاقتصادية والسياسية.

وأعرب الرئيس الباكستاني عن رؤيته للمبادرات الجاريّة ضمن السياسة الخارجيَّة العراقيَّة وثمّنها عالياً، وتمنّى للاجتماع القادم لدول جوار العراق كل النجاح تحقيقاً لمصالح العراق والمنطقة.