شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسى: الإسلام السياسى انتهى بلا رجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حاتم المليكي، مؤسس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي، إن تصريحات راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، بإجراء مراجعة ذاتية داخلية، ما هو إلا مخاطرة سياسية وحيلة جديدة منه للعودة مرة أخرى داخل تونس، مؤكدا أن الإسلام السياسي في تونس انتهى بلا رجعة ولن يعود مرة أخرى.

أضاف المليكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن حركة النهضة الإخوانية تفهمت أنه لا يوجد تضامن معها بالشارع التونسي، الذى بات يحملها التراجع السياسي الذى حدث في تونس لمدة 10 سنوات ماضية.

وأشار إلى أنت حركة النهضة الإخوانية، هي من دمرت نفسها في تونس بسبب تعنتها طوال 10 سنوات، وعليها الآن أن تلتزم بالإطار الديمقراطي المدني في تونس وتتراجع عن رؤيتها المتطرفة، مردفا: "النهضة أنهت نفسها بانتهازيتها وتحالفها الفاشل مع بعض الأشخاص في ظل دعم حركة الإخوان العالمية لهم".