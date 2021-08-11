شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكويت بلندن تنفى إعفاء المحصنين القادمين من الكويت من الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت سفارة دولة الكويت فى المملكة المتحدة اليوم الأربعاء ما يتم تداوله بان الحكومة البريطانية أصدرت قرارا بإعفاء القادمين من الدول متوسطة الخطورة البرتقالية من الحجر المنزلى ومن ضمنهم المواطنون الكويتيون المحصنون بلقاح ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت " كونا".

وشددت السفارة فى بيان صحفى على ضرورة التزام كل المسافرين القادمين من الكويت بقرار السلطات البريطانية بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 ايام محذرة من ان عدم التزامهم قد يعرضهم للمسائلة القانونية ودفع غرامة مالية تتراوح بين ألف وعشرة ألف جنيه إسترلينى.

وأكدت السفارة ضرورة التزام بدفع قيمة اختبارين لفيروس كورونا قبل الوصول من خلال أحد المختبرات المعتمدة من قبل السلطات البريطانية.

وذكرت أن المسحة الأولى يجب اجرائها فى اليوم الثانى من الوصول والأخرى فى اليوم الثامن منه إنهاء الحجر المنزلى.

واشارت الى أنه باستطاعة المسافرين تقليص المدة شريطة اجراء اختبار اضافى فى اليوم الخامس على أن تكون نتيجة المسحة سلبية وأن يتم حجز هذا الاختبار اختياريا ايضا بشكل مسبق وقبل السفر.

وبدأ مطار الكويت الدولى، فى استقبال المسافرين المحصنين غير الكويتيين بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتى بالسماح بدخول الحاصلين على جرعتى لقاح كورونا المعتمد لدى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن مجلس الوزراء قرر دخول المسافرين المحصنين غير الكويتيين شريطة الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت والمنتجة من شركات (فايزر) و(أسترازينكا-أكسفورد) و(موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة (جونسون آند جونسون).

وأضافت أن الأشتراطات الصحية لدخول غير الكويتيين تتضمن إجراء فحصي (بي.سي.آر) الأول منهما قبل الوصول إلى الكويت بـ 72 ساعة، الذي يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على الرحلة وعدم ظهور أي أعراض على المسافر، أما الفحص الأخر فسيكون خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان، أن الفئات العمرية المستثناة من التطعيم لدخول الكويت هي الفئة العمرية دون 16 عاما، أما الفئات المستثناة من إجراء فحص (بي.سي.آر) فهي دون الـ 6 سنوات.