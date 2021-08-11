شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل، والمتمثلة بتغيير معالم الحرم عبر إقامة مصعد خارجى يستولى على مساحات جديدة من أرض الوقف الإسلامي.

وشدد رئيس وزراء فلسطين -فى بيان- على أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل مسا خطيرا بمعالم الحرم الشريف واعتداء على حرية العبادة فيه باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين فقط ولا يحق لغيرهم منازعتهم عليه.

وطالب اشتية المجتمع الدولى بالتحرك على نحو عاجل للتصدى لهذه الانتهاكات، ووقف العمل فى الحرم داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية باعتبار أن الحرم الشريف وضع على لائحة التراث العالمي.

هذا وقد اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد ظهر الاربعاء، على المصلين فى المسجد الابراهيمى الشريف بمدينة الخليل، واعتقلت مواطنة وشاب بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وذكرت مصادر محلية، بحسب وكالة معا الفلسطينية، أن عدد كبير من المواطنين قد توجه لأداء صلاة الظهر فى المسجد الابراهيمي، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على المداخل والابواب الالكترونية والدوارة فى محيد المسجد الابراهيمي.

وتابعت المصادر، "ولدى خروج المواطنين من الصلاة، حاولوا التعبير عن رفضهم لبناء مصعد كهربائى فى المسجد الابراهيمي، فقامت قوات الاحتلال بالتنكيل بهم واطلاق قنابل الصوت، كما قام عدد من المستوطنين بالاعتداء على المواطنين".