المنطقة التاريخية بينبع تروي قصة الحضارة في “صيف السعودية”

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : يكشف برنامج “صيف السعودية” النقاب عن المنطقة التاريخية في ينبع، إحدى أهم مناطق جذب الزوار التي تقع في قلب المدينة، وتقف الدكاكين والبيوت القديمة والمطلة على شاطئ البحر الأحمر شاهدة على تاريخ تليد، وآثار تروي قصة الحضارات المتعاقبة في شبه الجزيرة العربية.

عند زيارة المنطقة التاريخية يستمتع الزائر بمشاهدة مناظر المنازل القديمة المبنية من اللبن والحجارة، وتزينها النوافذ المدعمة بالخشب والحديد، وأعيد تأهيلها مؤخراً للحفاظ على جمال المنشآت التاريخية.

وفي المكان نفسه يمكن لزوار المساء تناول الوجبات البحرية في أحد المطاعم المطلة على المساحات الخضراء المجاورة للبحر، أو قضاء أجمل الأوقات في المقاهي الشعبية بجوار نقاط بيع تعرض فيها الأسر المنتجة مجموعة متنوعة من المنتجات الحِرفية واليدوية.

وبالقرب من المنطقة التاريخية يتوفر عدد من النُزل والفنادق المهيأة لاستقبال زوار ينبع، التي تشهد كل عام إقبالاً وزيادة في نسبة الإشغال من السائحين القادمين من داخل المملكة وخارجها لقضاء رحلة ممتعة بجوار التاريخ والحضارة، ورحلات الاستكشاف والمغامرة.

وتعدّ محافظة ينبع إحدى الوجهات السياحية الـ 11 التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للسياحة ضمن برنامج صيف السعودية، الذي أطلقته تحت شعار “صيفنا على جوك”، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويعمل على توفير أكثر من 500 باقة وتجربة سياحية تناسب المهتمين بالسفر واكتشاف الأماكن الجديدة في المملكة العربية السعودية.

وتوفر منصات “روح السعودية” المعلومات التفصيلية كافة عن “صيف السعودية 2021” وكذلك من خلال الاتصال بمركز العناية بالسائحين على الرقم (930).