شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "جزيرة ياس" تحتضن أكبر حوض مائي في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "ميرال" مطور الوجهات في أبوظبي بالشراكة مع "سي وورلد باركس وانترتينمنت" اليوم عن تقدم كبير في سير الأعمال الإنشائية لمشروع "سي وورلد أبوظبي" الجيل الجديد من المدن المتخصّصة في الحياة البحرية، وأضخم وأحدث مشروع على جزيرة ياس.



كما أعلنت عن إنجاز 64 % من الأعمال الإنشائية في مدينة الحياة البحرية التي تستعد لاحتضان الحوض المائي الأكبر والأوسع على مستوى العالم. كما سيضم المشروع " مركز ياس سي وورلد للبحوث وحماية الحياة البحرية " الحديث والذي سيكون مركزاً عالمي المستوى للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية .

ويتوقع اكتمال المشروع في عام 2022، وتم حتى الآن الانتهاء من تشييد الدعامة الفولاذية الأساسية وقرب الانتهاء من أعمال الإنشاء الخارجية بالمدينة المتخصّصة في الحياة البحرية، بالإضافة إلى العمل حالياً على واجهة المشروع وتثبيت ما يزيد على 70 % من ألواح الأكريليك في المدينة.

وسيحتضن "سي وورلد أبوظبي" عند اكتماله أكبر الأحواض المائية للحياة البحرية على مستوى العالم، حيث يحتوي على 25 مليون لتر من المياه ويضم أكثر من 68 ألف كائن بحري، بما في ذلك أسماك القرش وأسراب الأسماك وأسماك مانتا راي والسلاحف البحرية.

وسيركز الحوض المائي في عرضه للزائرين بصورة رئيسية على "إطلالة بلا حدود"، وهي نافذة عمودية رائعة يصل ارتفاعها إلى 20 مترًا ضمن طوابق متعددة، تكشف عن مشاهد مائية مذهلة .

ويعدّ "مركز ياس سي وورلد للبحوث وحماية الحياة البحرية" امتداداً لخبرات مركز "سي وورلد" العالمي في الأبحاث والإنقاذ في الولايات المتحدة، وسيشكّل مركز معرفة متطوراً يركز على النظم البيئية للحياة البحرية التي تستوطن منطقة الخليج.

وسيتخذ المركز موقعاً محاذياً للمدينة المتخصّصة في الحياة البحرية، وسيكون أول مركز للأبحاث البحرية والإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى البيئة الطبيعية في الإمارات.

كما سيستكمل مساعي "سي وورلد" المستمرة في الأبحاث والإنقاذ والحفاظ على الحياة البحرية والتعليم .. ويمكن وصول الزوار إلى "مركز البحوث وحماية الحياة البحرية" عن طريق الحجز وستُعرض فيه أعمال العلماء والباحثين المقيمين، بهدف إثراء معلومات الضيوف حول الحيوانات البحرية وتقديم برامج تعليمية مخصصة للمدارس المحلية والدولية والزوار.

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال : " يسعدنا التعاون مع’ سي وورلد باركس وانترتينمنت‘ في تطوير هذا الجيل الجديد من المدن المتخصّصة في الحياة البحرية، والتي ستضمّ أكبر حوض مائي للحياة البحرية في العالم، وأول مركز أبحاث مخصص لدراسة الحياة البحرية ورعايتها في الدولة، مشيرا إلى أن ’سي وورلد أبوظبي‘ تمثل إضافة هامة أخرى للتجارب والوجهات الغامرة في جزيرة ياس، ويعتبر خير برهان على تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانة الجزيرة كوجهة سياحية عالمية مرموقة للمقيمين والزوار على حد سواء".

وستتاح أمام زوار "سي وورلد أبوظبي" فرصة الاطلاع على إحدى أكبر مجموعات الكائنات الحية وأكثرها تنوعًا في أي مدينة متخصّصة في الحياة البحرية على مستوى العالم.

ويجسد مفهوم الحوض المائي "المحيط اللانهائي" مدى اتساع وحجم المشهد البحري المعروض للزائرين، وهو أحد العناصر المميزة في تصميم تجربة "المحيط الموحد" التي تربط بين ستة مناطق غامرة في أنحاء المدينة، وستسهم هذه الفكرة في دعم قدرة المدينة على محاكاة المواطن الطبيعية لأنواع مختلفة من الكائنات الحية، وتعايشها بانسجامٍ تامٍ كأنها في بيئتها الطبيعية.

وسيتم تشجيع الضيوف على استكشاف هذه البيئات الطبيعية تحت الماء، من خلال تقنيات سرد القصص الغامرة، واستخدام أحدث التقنيات المتطورة، بما يزيد من عمق معرفتهم وتقديرهم لقيمة الحياة البحرية.

من جانبه، قال مارك سوانسون، الرئيس التنفيذي لشركة "سي وورلد باركس وانترتينمنت": " يأتي عقد الشراكة مع ميرال في إطار سعينا لتقديم تجارب "سي وورلد" الغامرة لزوار جزيرة ياس والمنطقة، مع تأكيد التزامنا بجهود الإنقاذ وإعادة التأهيل على مستوى العالم من خلال "سي وورلد أبوظبي" ومدننا الأخرى المتخصّصة في الحياة البحرية في أمريكا الشمالية".

ويمتد تصميم "سي وورلد أبوظبي" على مساحة إجمالية تقارب 183 ألف متر مربع، ضمن خمسة طوابق داخلية، ويُعزز هذا التصميم الجديد خبرات "سي وورلد باركس وانترتينمنت" التي تتجاوز 55 عامًا في مجال الأبحاث ورعاية الكائنات البحرية والحفاظ عليها.

ويسهم مشروع "سي وورلد أبوظبي" في دعم رؤية "ميرال" الهادفة لتحويل جزيرة ياس إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.