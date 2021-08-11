شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى وأقل درجة حرارة اليوم الأربعاء.
وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن “الاحساء” سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة حيث سجلت 47.5 درجة مئوية.
وأشار المركز إلى أن مدينة “ينبع” سجلت أقل درجة حرارة حيث سجلت 39 درجة مئوية ، فيما تراوحت درجات الحرارة المسجلة اليوم ما بين 42 و45 درجة مئوية .
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