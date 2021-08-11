السيسي وماكرون وأردوغان... "سبوتنيك" تكشف المشاركين في قمة دول جوار العراق

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" في حديثه عن الدول التي أكدت مشاركتها في القمة أن من بين الوفود التي أكدت حضورها للقمة؛ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ومن بينهم أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

كما أضاف المصدر أن الولايات المتحدة سوف ترسل وفدا ممثلا من وزارة الخارجية الأمريكية، وأن المملكة العربية السعودية لم تسم بعد ممثلها لحضور القمة المزمع عقدها أواخر الشهر الجاري.

من جانبه صرح مكتب الإعلام بالرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك" بأنه "لم يتأكد بعد حضور الرئيس أردوغان قمة قادة دول جوار العراق وعندما تتأكد [ المشاركة] فسوف يعلن عن ذلك".

وجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة دول جوار العراق، المقرر أن تستضيفها العاصمة بغداد نهاية هذا الشهر الجاري.

فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن دعوات وجهت كذلك لكل من مصر، والأردن، وقطر مع تأكيد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور القمة.

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد استضافت في حزيران/ يونيو الماضي، قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.