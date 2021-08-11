المغرب يعرض على الجزائر المساعدة في مكافحة الحرائق

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية المغربية إن الملك أعطى تعليماته لوزيري الداخلية والخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات.

وأكد البيان أنه بتعليمات من جلالة الملك، تمت تعبئة طائرتين من طراز "كنادير"، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.

وكان العاهل المغربي قد دعا في خطاب بمناسبة عيد الجلوس أواخر الشهر الماضي، حكام الجزائر إلى فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ تسعينات القرن الماضي، وأكد أن المغرب والجزائر تجمعهما روابط قوية.