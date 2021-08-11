شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة انفجار مخزن للسلاح فى صلاح الدين العراقية إلى 9 قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى، ارتفاع حصيلة قتلى انفجار كدس (مخزن) العتاد فى قضاء بيجى إلى 9 من أفراد الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول.

وقال المصدر -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء- أن "حصيلة قتلى الواجب المشترك لقيادة عمليات صلاح الدين وشرطة الطاقة خلال تفكيك كدس عتاد فى قضاء بيجى ارتفعت إلى 9 بينهم ضابط برتية ملازم أول، مضيفا أن الحادث أسفر أيضا عن تضرر عجلة تابعة لمكافحة المتفجرات".

وأفاد مصدر أمنى عراقي، فى وقت سابق اليوم، بمقتل 5 أفراد من منتسبى القوات الأمنية فى مدينة بيجى بمحافظة صلاح الدين، وذلك أثناء محاولة تفكيك مخزن أسلحة .

وأمس، أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية فى العراق، تعرض خط كركوك - المنصورية جهد 400 كيلوفولت، لعمل تخريبى بتفجير عبوات ناسفة، ما تسبب فى تضرر قواعد برجين فى الخط، والعثور على عبوة أخرى، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأضافت الشركة، فى بيان، أن فرق صيانة الخطوط التابعة لفرع شبكة كهرباء كركوك بدات أعمال الصيانة وإصلاح الأضرار، تمهيداً لإعادة الخط إلى الخدمة.

وتتعرض منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية لهجمات مستمرة وتفجيرات متكررة، وبلغ عدد الأبراج التى تعرضت للتفجيرة 29 برجاً خلال أسبوع واحد، فى محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين.