شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول لمجلس السيادة السودانى: اتفاقية جوبا أقرت تسليم المتهمين للجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الأول لمجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، إن اتفاقية جوبا أقرت تسليم المتهمين للجنائية الدولية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف حميدتي: "نترك للجهات العدلية ترتيب وتسليم المتهمين بجرائم حرب للجنائية الدولية".

وتابع حميدتي: "نتعاون مع الجنائية الدولية ونسعى لتحقيق العدالة".

وكانت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، قد أكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها.