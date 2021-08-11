شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: إحالة مواطن ابتز فتيات عبر مواقع التواصل للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر تورط في ابتزاز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

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