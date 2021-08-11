شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: عون استعرض مع ميقاتى آخر المشاورات حول تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون استعرض مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي آخر الاتصالات والمشاورات التي تجرى في سبيل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت الرئاسة ،في بيان لها اليوم، أنه بعد انتهاء الاجتماع، أكد ميقاتي أن الأمور تسير في المسار الصحيح، مؤكدا أنه سيزور الرئيس اللبناني بعد ظهر غد الخميس، مؤكدا أنه تم التوصل إلى مسودة حول التشكيل الوزاري.