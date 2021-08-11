شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من غد الخميس، على إثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التى اجتاحت بعض ولايات.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، " إنه على إثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التى اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطنى لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أغسطس، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها".

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات فى الجزائر إلى 65 شخصًا منهم 37 مدنيًا و28 عسكريًا، فضلًا عن إصابة 12 عسكريًا وُصفت حالتهم بالحرجة.

وقال المدير العام للغابات الجزائرية على محمودى - فى تصريح أودرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء - إنه من إجمالى 103 حرائق نشبت عبر 17 ولاية من منذ الاثنين الماضي، كما أن هناك 86 حريقًا لم يتم بعد إخماده، موضحًا أن ولاية تيزى وزو فقط سجلت 30 حريقًا مروعًا.

واكتست منصات مواقع التواصل الاجتماعى باللون الأحمر الذى يغطى سماء المدن الجزائرية التى تشهد حرائق فى الغابات، وسط حالة من التضامن مع الوضع المأساوى فى الجزائر، ومطالبات بمزيد من الدعم لاحتواء أثار هذه الحرائق، وانتشرت الكثير من الفيديوهات والصور المتداولة على صفحات السوشيال ميديا التى تنقل حجم المأساة التى تعيشها الجزائر بسبب الحرائق المتزايدة.