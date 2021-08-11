خادم الحرمين يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما تضمنت الرسالة تجديد الدعوة لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث أعرب سموه عن سعادته بتلبية الدعوة.

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت له في قصر بيان اليوم.

حضر الاستقبال رئيس الديوان الأميري الكويتي الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.

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