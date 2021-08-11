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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يصدر تحذيرا عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات «أبل» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته أبل؛ لمعالجة عدد من الثغرات في منتج iTunes 12.11.4 لنظام Windows.
وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عال، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن أبل أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط:هنا.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.
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