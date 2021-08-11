شكرا لقرائتكم خبر عن قرار أميري.. تعيين «بندر العطية» سفيراً لقطر لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، قراراً أميرياً رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، فقد قضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.