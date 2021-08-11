الحكومة البريطانية تعلق على حرائق الغابات في الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - وعبرت روزي بن دياز، عن حزنها لما تشهده الجزائر مما وصفته بـ "الحرائق المروعة".

وقالت: "أتقدم بأصدق التعازي لأهالي ضحايا هذه الأحداث"، مشيرة إلى أنها تعبر عن تضامنها مع الضحايا وكل من تأثر بسبب هذه الحرائق.

ووصلت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 حالة وفاة، بينهم عسكريين ومدنيين، غالبيتهم في ولاية تيزي وزو، بينما تعرض 12 عسكريا آخرين لإصابات وحالتهم حرجة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حالة الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام، على ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في 14 ولاية جزائرية، الاثنين الماضي.