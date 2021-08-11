ألمانيا تدعو إيران إلى العودة لمحادثات فيينا في أقرب وقت ممكن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير للصحفيين في برلين إن تمديد مفاوضات فيينا إلى الأبد أمر غير ممكن، محذرا من المجازفة بما تم تحقيقه في فيينا حتى الآن، بحسب وكالة "رويترز".

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وتوقع أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن، بمرونة واستعداد من أجل إبرام اتفاق.

وتجري إيران و6 قوى عالمية محادثات منذ أبريل/ نيسان الماضي لإحياء الاتفاق النووي، الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مما يصعب حصولها على مواد لازمة لإنتاج سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات.

وتقول طهران إنها لم تسع على الإطلاق ولن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الخلافات ما زالت كبيرة بشأن العودة للاتفاق النووي.

وتم تأجيل جلسة سادسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا يوم 20 يونيو/ حزيران، ولم تعلن بعد الأطراف المشاركة في المفاوضات موعد استئنافها.