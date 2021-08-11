تفاصيل مباحثات هامة بين العراق وباكستان لتعزيز السياحة ودحر التطرف 

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الصحاف، أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، التقى اليوم بنظيره الباكستاني، مخدوم شاه محمود قريشي، وبحثا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: "أن الوزير أكّد على أهمية تدعيم أوجه العلاقات الثنائية عبر تنويع أطر التشاور بما يساهم في تحقيق تطلعات بغداد وإسلام آباد، ورفع وتيرة التعاون الثنائي لمجمل الجهود الجارية، وعلى مختلف الصعد السياسية، والاقتصادية، والصحية، والتنموية بما يعود بالخير على كلا البلدين".

وتابع الصحاف: "أن الوزير أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب بخاصة أن لدى بغداد وإسلام آباد تجربة طويلة في هذا الشأن، وأهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة-الباكستانية المشتركة، وتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين".

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كما كشف الوزير العراقي عن "أن حكومة بلاده تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الباكستانية، وزيادة التبادل الثقافي بين البلدين من خلال توأمة الجامعات"، مضيفاً: "نعمل على تعزيز قطاع الزراعة، والسياحة الدينية، وسبل تيسير منح سمات الدخول للزائرين الباكستانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق".

وتابع الصحاف: "أن الوزيرين تطرقا إلى تفعيل خط للطيران المباشر من بغداد إلى إسلام آباد وبالعكس، وتنشيط التعاون الاقتصادي، والتجاري، بين البلدين".

ونقل بيان للخارجية العراقية تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، عن وزير الخارجية الباكستاني، مخدوم شاه محمود قريشي، تأكيده على عمق الروابط التاريخية، والثقافية التي تربط البلدين، مبديا رغبة بلاده بتحويل العلاقات السياسية الجيدة إلى الميادين الاقتصادية.

وأعرب قريشي، عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون المشترك مع العراق في جميع المجالات، وأهمها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على فكره المتطرف، وموضوعة السياحة الدينية وتسهيل منح سمات الدخول للزوار الباكستانين.

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، توجه اليوم الأربعاء، إلى باكستان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لتعزيز التعاون بين البلدين.

وزار وزير الخارجية الباكستانية، مخدوم شاه محمود قريشي، العاصمة العراقية بغداد، بتاريخ 29 أيار/ مايو الماضي، والتقى بنظيره العراقي، فؤاد حسين، الذي أعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك بينها عن "أننا ناقشنا كيفية بناء العلاقات النفطية بين البلدين، وتصدير النفط العراقي إلى السوق الباكستانية، كما ناقشنا كيفية تشجيع العلاقات الاجتماعية والسياحة الدينية، وتطرقنا إلى مسألة التعاون في رفع سمات الدخول بين البلدين".