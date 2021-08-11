تونس... تسجيل 155 حريقا خلال 36 ساعة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الدفاع المدني التونسي، بحسب وكالة الأنباء التونسية، أن الحرائق منها 12 حريقًا في الغابات، مشيرا إلى أنه "لم يتم تسجيل أي ضحايا منذ اندلاع هذه الموجة من الحرائق".

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وأكد الناطق باسم ديوان الحماية المدنية، في تصريحات له أمس، الثلاثاء، أنه تم إجلاء 9 عائلات خلال الساعات الأخيرة توقيا من الحرائق التي اندلعت في الغابات ببعض الجهات، لافتا إلى أنه لم تسجل أية ضحايا بشرية جراء تلك الحرائق منذ شهر يونيو الماضي، وأن الحرائق قرب التجمعات السكنية بالغابات طالت أساسا أكواخا لإيواء الحيوانات أو لتجميع الأعلاف.

وأكد الدفاع المدني أنه "تمت السيطرة على جميع الحرائق باستثناء ست حرائق غابات ما تزال نشطة إلى اليوم في غابات بمحافظات بنزرت وجندوبة والكاف".

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي سجلت مصالح الدفاع المدني في تونس 165 حريقا في الغابات أتت على مساحة تقدر بحوالي 4810 هكتارات.

وسجلت نفس الفترة من العام الماضي 160 حريقًا أتت نيرانها على 2144 هكتارا من الغابات.