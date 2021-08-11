القوات الإسرائيلية تعتدي على المصلين في المسجد الإبراهيمي بالخليل

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. توجه المئات لأداء صلاة الظهر في المسجد الإبراهيمي، وسط انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية على المداخل والأبواب الإلكترونية والدوارة في محيط المسجد الإبراهيمي.

© AP Photo / Majdi Mohammed

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "لدى خروج المواطنين من الصلاة رددوا شعارات منددة ورافضة لشروع السلطات الإسرائيلية ببناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي".

وأضاف: "قامت قوات الاحتلال بالتنكيل بالمصلين وأطلقت قنابل الصوت في وقت هاجم فيه عشرات المستوطنين المصلين بحماية قوات الاحتلال".

وتابع: "واعتقلت قوات الاحتلال الفتاة نهيل أبو عيشة والشاب يزن يسري طه".

وتخيم حالة من الاحتقان على منطقة المسجد الإبراهيمي عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية، البدء ببناء مصعد كهربائي في المسجد لتسهيل دخول المستوطنين إليه وأداء الصلاة فيه.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها باعتداءات السلطات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي والمقدسات المسيحية والإسلامية وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم.

وقالت الخارجية في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" إن "إجراءات الاحتلال التهويدية في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل اعتداء صارخا ومباشرا على اليونسكو وقراراتها واستفزازا للشعب الفلسطيني وللمسلمين كافة".

وطالبت الوزارة اليونسكو بالدفاع عن قراراتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بحماية الحرم الإبراهيمي وإعادته إلى واقعه التاريخي والقانوني.

وأضافت الخارجية أن "الصمت الدولي على عمليات تهويد الحرم غير مقبولة وباتت تشكل تواطؤا مع مرتكبي الجريمة إن لم يكن حمايتهم من المساءلة والمحاسبة والعقاب".

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